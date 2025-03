Fluminense divulga informações sobre ingressos para final

O Flu revelou também acordo firmado com o Fla, detentor do mando do campo, visando maiores descontos para sua torcida. Assim, todos os sócios do Fluminense terão 60% de desconto em todos os setores, excluindo o Maracanã Mais.

O Fluminense anunciou nesta quinta-feira (13) informações sobre a venda de ingressos para o segundo jogo da final do Carioca contra o Flamengo, que ocorrerá no domingo (16). Segundo o clube tricolor, a venda inicia na manhã desta sexta-feira (14), às 10h (de Brasília).

A venda online para sócios ocorrerá através do site do Flu, enquanto os não-sócios deverão comprar o ingresso no site do Flamengo. A meia-entrada mais barata custa R$ 60 (setor sul), enquanto a mais cara é a do Maracanã Mais, custando R$ 387,50.

O setor leste superior tem preço de R$ 70 a meia, enquanto a inferior custa R$ 80. O Oeste, por sua vez, tem preço de R$ 100. O Fluminense também informou que é necessário que o portador do ingresso realize o cadastro da biometria facial.

Haverá também pontos de venda físicos. Nas Laranjeiras, por exemplo, será possível adquirir ingressos a partir do sábado (15), às 10h. A bilheteria do Maracanã, no entanto, não funcionará no domingo, dia do jogo.