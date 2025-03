Flamengo vai à final da Libertadores Sub-20. Vai em busca do bi

Atual campeão, o Flamengo vai atrás do bicampeonato da Libertadores Sub-20. Na noite desta quinta-feira, 13/3, venceu os uruguaios do Danubio por 1 a 0 no duelo no Estádio Gunther Vogel, em Assunção, Paraguai, sede da competição. Daniel Sales fez o gol decisivo. Vitória justa para um time muito superior no primeiro tempo, quando saiu na frente e ainda perdeu várias outras chances de gol. Mas, na etapa final, o Danubio foi melhor. Contundo perdeu as oportunidades claras para empatar. Vale citar que na fase de grupos, o Mengo enfrentou o Danubio e venceu por 3 a 1.

Assim, o Flamengo, que também é o atual campeão mundial da categoria, decide o título neste domingo, 16/3, no Estádio Arsenio Erico, em Assunção. Será uma final brasileira. Afinal, o rival é o Palmeiras, que venceu o Belgrano na outra semifinal, também nesta quinta-feira.