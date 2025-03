Enzo Díaz desbanca ‘lateral de Seleção’ e se firma no São Paulo

Argentino começa temporada em alta e vem dando pouco espaço para Wendell, que chegou com status de grande contratação no Tricolor / Crédito: Jogada 10

Uma das apostas do São Paulo para a temporada, o lateral-esquerdo Enzo Díaz vem agradando neste começo de ano. O jogador assumiu a posição no Campeonato Paulista, colecionou bons desempenhos e saiu na frente de Wendell, que chegou com status de atleta de Seleção Brasileira no Morumbis.

Contra o Palmeiras, na última segunda-feira (10), o argentino completou dez partidas como titular do São Paulo. Ao todo, Enzo soma 11 jogos com a camisa da equipe paulista, sendo apenas uma saindo do banco de reservas. Além disso, ele já soma um gol e duas assistências pelo Tricolor.