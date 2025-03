Diego Simeone questiona jornalistas sobre pênalti anulado do Atlético de Madrid

Após a eliminação do Atleti para o Real Madrid, na Liga dos Campeões da Europa , o técnico Diego Simeone deixou explícita sua irritação com um lance específico: o pênalti que Julián Álvarez converteu, mas que foi anulado pela arbitragem. A alegação, após a revisão do Árbitro de Vídeo, foi de dois toques.

Fato é que, em virtude de ter caído na Champions, as atenções do Atlético de Madrid se voltam para as competições domésticas no restante da temporada. Mais precisamente, LALIGA (terceiro lugar, com 56 pontos, um atrás do líder, Barcelona) e a Copa do Rei. Na competição eliminatória, empatou a ida da semifinal em 4 a 4, contra o Barcelona, na Catalunha.

