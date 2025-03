Confira quanto o goleiro Lucas Perri ainda pode render ao Botafogo

O goleiro Lucas Perri se destaca no Lyon, da França, nesta temporada. Por consequência, recebe muitos elogios do técnico Paulo Fonseca, que o considera o melhor da posição no mundo. Além disso, a diretoria do Botafogo acompanha de perto o desempenho do brasileiro, já que ainda mantém 50% da mais-valia de uma futura transferência.

Aos 27 anos, Lucas Perri deixou o Botafogo e seguiu para o Lyon após um 2023 conturbado. Por outro lado, Adryelson também foi para o clube francês, mas retornou ao futebol brasileiro e agora defende o Anderlecht, da Bélgica.