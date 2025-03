Com gol e assistência de Antony, Betis arrasa Vitória de Guimarães pela Liga Conferência

Antony deu mais um show com a camisa do Real Betis. Com gol e assistência do brasileiro, o time espanhol goleou por 4 a 0 o Vitória de Guimarães nesta quinta-feira (13), fora de casa, e garantiu classificação para as quartas de final da Liga Conferência. Cédric Bakambu (duas vezes) e Isco, com assistência do atacante ex-São Paulo, definiram o triunfo em solo português.

No primeiro confronto, em Sevilha, os times ficaram no empate por 2 a 2. Desse modo, o Betis faz 6 a 2 no agregado e se credencia para enfrentar o Jagiellonia, da Polônia, por vaga na semifinal.