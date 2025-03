Bruno Fernandes anota hat-trick, United goleia a Real Sociedad e avança na Liga Europa

Equipe inglesa faz grande jogo em Old Trafford, ganha por 4 a 1 e vai às quartas de final da competição. Próximo adversário será o Lyon / Crédito: Jogada 10

O Manchester United fez um grande jogo em Old Trafford e se garantiu nas quartas de final da Liga Europa. Nesta quinta-feira (13), a equipe contou com a genialidade de Bruno Fernandes para golear a Real Sociedad por 4 a 1. O capitão e craque dos Red Devils anotou um hat-trick – dois de pênalti – que aniquilou o time basco no Teatro dos Sonhos. Dalot completou o marcador, com Oyarzábal descontando. Agora, o Manchester United terá pela frente um adversário de peso na próxima fase. Afinal, a equipe inglesa medirá forças com o Lyon. Os jogos serão nos dias 10 e 17 de abril, duas quintas-feiras.

A Real Sociedad iniciou o jogo como se tivesse no Anoeta, no País Basco. Com domínio total das ações, forçava o time inglês a errar passes bobos e ficar encurralado em seu campo. A pressão surtiu efeito logo no início, quando De Ligt fez pênalti em Oyarzábal. O capitão foi para cobrança e deslocou Onana para abrir o placar para os espanhóis.

LEIA MAIS: Manchester United prepara grande reformulação para próxima temporada Contudo, o lance acordou o Manchester United, que passou a dominar as ações. E alguns jogadores começaram a entrar no jogo e se destacar. Um deles foi Casemiro, que achou lindo lançamento para Bruno Fernandes cruzar para Højlund, derrubado por Zubeldía na pequena área. Pênalti marcado e convertido com maestria pelo capitão português. Os ingleses seguiram com a posse de bola e mandando no jogo. Contudo, criaram pouco no primeiro tempo. A melhor delas foi com Zirkzee, que fez grande jogada pela esquerda e cruzou para Højlund finalizar rente à trave.

United volta com tudo e goleia os bascos O United começou melhor o segundo tempo e chegou à virada logo no início. Zirkzee finalizou para boa defesa de Remiro. Dorgu pegou a sobre e sofreu novo pênalti, este bastante contestado. O árbitro manteve a marcação e Bruno Fernandes, que nada tinha a ver com isso, bateu bem novamente e fez o segundo dos Red Devils. Em seguida, Højlund bateu cruzado e Garnacho chegou atrasado. Os espanhóis não conseguiram sair de seu campo e eram amplamente dominados pelos britânicos. A situação ficou ainda pior quando Zirkzee enfiou linda bola para Dorgu. O lateral tinha direção do gol e acabou derrubado por Aramburu, que havia acabado de entrar. O árbitro não titubeou e aplicou o cartão vermelho. Com um a menos, a Real Sociedad nada pôde fazer mais no jogo e via o United empilhar chances desperdiçadas, sem matar o jogo. Højlund teve mais uma chance. Zirkzee, em um mesmo lance, desperdiçou outras duas. A situação preocupava a torcida presente no Old Trafford, afinal um gol espanhol levaria a partida para a prorrogação.