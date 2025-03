Brasileiro nos Emirados, Jardel celebra bom início pelo Emirates Club: ‘Quero seguir evoluindo’

Jardel falou sobre sua boa fase no novo time e ressaltou como seu momento positivo o deixa ainda mais motivado para “seguir evoluindo” no clube.

O atacante Jardel tem se destacado com a camisa do Emirates Club logo em seu começo de passagem pelo clube. Contratado nas últimas semanas, o jogador já soma dois gols em quatro partidas e vem sendo fundamental para a equipe na UAE Division 1.

“Estou muito feliz com meu começo aqui no Emirates. Consegui ajudar a equipe marcando gols logo nos primeiros jogos, e isso me dá ainda mais confiança para as próximas partidas. Quero seguir evoluindo e contribuindo para que a gente consiga alcançar nossos objetivos na temporada”, declarou.