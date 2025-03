Braithwaite sente lesão, e Grêmio liga alerta para possíveis desfalques

Atacante marcou pelo Imortal no duelo com o Athletic e deixou o campo ainda na primeira etapa. Esteves e João Pedro também preocupam

O Grêmio passou a se preocupar com desfalques por lesões para o Gre-Nal que vai decidir o título do Campeonato Gaúcho, no próximo domingo (16). Isso porque os laterais João Pedro e Lucas Esteves já foram ausência do último compromisso da equipe, a vitória nos pênaltis sobre o Athletic, que assegurou a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. A dupla apresentou problemas físicos depois do jogo de ida da decisão do Estadual e ficou de fora do embate com o Athletic, na última quarta-feira (12). A lista pode receber o acréscimo de Braithwaite.

O atacante marcou o gol de empate do Imortal diante do adversário mineiro e poucos minutos depois precisou ser substituído. Afinal, o dinamarquês reclamou, a princípio, de dores musculares na região da virilha. Assim, o técnico Gustavo Quinteros manteve o otimismo que tenha o jogador à disposição e fez um comparativo com o arquirrival.