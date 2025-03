Vasco afirma que recuperação judicial não afetará venda da SAF

Após protocolar pedido de recuperação judicial tanto do clube quanto da SAF na 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Vasco divulgou um FAQ (perguntas frequentes) para tirar as dúvidas dos torcedores sobre o processo.

A Recuperação Judicial é um processo previsto em lei que permite as empresas reestruturarem suas dívidas através de um acordo coletivo com seus credores, suspendendo temporariamente cobranças, afim de garantir a preservação de empregos e melhores condições para a continuidade de suas atividades.

Sim. O pedido de Recuperação Judicial do Club de Regatas Vasco da Gama e da Vasco SAF foi aceito pela Justiça do Rio de Janeiro em 26 de fevereiro de 2025. A decisão, tomada pela 4ª Vara Empresarial, representa um passo significativo na reestruturação financeira do clube e da SAF, proporcionando um ambiente de maior previsibilidade e estabilidade para suas operações presentes e futuras.

5) Quais são os próximos passos após a aceitação do pedido de Recuperação Judicial?

Com a aceitação do pedido e com os administradores judiciais nomeados para acompanhar e fiscalizar a reestruturação financeira, o Club de Regatas Vasco da Gama e a Vasco SAF seguem com o processo de recuperação judicial e apresentarão um plano detalhado de pagamento aos credores. Este plano precisará ser aprovado pelos credores e pelo Poder Judiciário. Após, o Club e a Vasco SAF deverão cumprir com todas as obrigações descritas no plano.

6) Quando a Recuperação Judicial acaba? Existe algum prazo?

Em regra, a Recuperação Judicial pode ser encerrada quando o plano é devidamente homologado. A partir daí o acordo com os credores deve ser pago conforme as condições aprovadas no plano, sob fiscalização do juiz.

7) Como a Recuperação Judicial impacta os jogadores e os profissionais da Vasco SAF? E os salários?

A Recuperação Judicial permite que o clube tenha uma maior estabilidade financeira durante o período de reestruturação. Essa medida contribui para que os recursos necessários para o pagamento dos salários dos jogadores e demais profissionais sejam preservados. Com essa medida, a Vasco SAF está protegida para organizar suas finanças e negociar suas dívidas, proporcionando mais tranquilidade e segurança aos atletas e funcionários em relação aos seus salários.