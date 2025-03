Tottenham x AZ: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes decidem a vaga para as quartas de final da Liga Europa 2024/25 / Crédito: Jogada 10

Tottenham e AZ se enfrentam, nesta quinta-feira (13), às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Europa 2024/25. A bola rola no Hotspur Stadium, em Londres, na Inglaterra. No primeiro duelo, o time holandês aproveitou o fator casa e venceu os ingleses por 1 a 0. Dessa maneira, o AZ terá a vantagem do empate para buscar a classificação para as quartas de final da segunda maior competição de clubes do futebol europeu. Quem avançar pega o Eintracht Frankfurt ou Ajax na próxima fase. Onde assistir A partida terá transmissão ao vivo na CazéTV (YouTube).

Como chega o Tottenham O Tottenham não faz uma grande temporada e somente a vitória interessa para o clube londrino nesta quinta-feira. Assim, o time precisa virar a chave e deixar de lado a campanha ruim na Premier League para seguir vivo na competição europeia. Isto porque, na liga nacional, o Spurs é somente o 13º colocado e tem sofrido na parte defensiva. A boa notícia para o técnico Ange Postecoglou fica por conta do retorno do lateral Ben Davies, que voltou aos treinos com o restante do elenco após se recuperar de lesão. Contudo, o zagueiro Radu Dragusin e os atacantes Kulusevski e Richarlison são as baixas confirmadas na equipe. Como chega o AZ Por outro lado, o AZ conquistou um grande resultado no jogo de ida e venceu o Tottenham por 1 a 0, com gol marcado por Lucas Bergvall.

No Campeonato Holandês, o AZ é o 6º colocado da Eredivisie. Para o jogo desta quinta-feira, no entanto, o técnico Maarten Martens enfrenta alguns problemas no time. Isto porque o treinador belga não poderá contar com o goleiro Westerveld, e os atacantes Addai, Meerdink e Van Bommel, todos lesionados.