Torcedor do Racing baleado no Rio recebe alta e cita Botafogo após deixar o hospital

Um dos torcedores do Racing baleados no Rio de Janeiro horas antes da decisão da Recopa Sul-Americana, diante do Botafogo no Nilton Santos, recebeu alta hospitalar na última terça-feira (11). Gabriel Gago está com a família em um hotel da Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, e será levado à Argentina em avião médico nos próximos dias. Ao receber alta, Gabriel Gago não hesitou em “primeiramente agradecer ao clube (Racing). Diego (Milito) e (Gustavo), que estavam presentes no hospital”. O torcedor também enalteceu a postura da delegação da Academia por ter levado seus filhos ao jogo e os tirado – em suas palavras – “daquele inferno”. Por fim, citou nominalmente o Botafogo: “Se colocou à disposição para que o resto da minha família, que não estava no Brasil, pudesse vir me visitar. O mesmo com a AFA. Todos estavam disponíveis. Isso tornou minha recuperação mais rápida e bem-sucedida”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Racing sagrou-se campeão da Recopa Sul-Americana na noite daquele mesmo dia. Os argentinos superaram o Botafogo no Nilton Santos pelo mesmo placar do jogo de ida, 2 a 0, e levantaram o título com uma goleada no agregado.

“Um milagre de Deus” Gago se refere àquela manhã como um ataque em plena luz do dia, que resultou ‘na morte de duas pessoas que continuaram vivas’. Em entrevista ao ‘Racingmaniacos’, site responsável por confirmar a alta, Gabriel revelou que sua recuperação tem sido tratada como “milagre de Deus” pela equipe médica, visto o estado alarmante em que deu entrada no hospital. O torcedor sofreu ferimentos graves no fígado, estômago e vesícula biliar. “Um ataque, não uma tentativa de assalto. Embora o crime exista, isso aconteceu em plena luz do dia e cercado por pessoas. Eles apontaram uma arma para nós com total impunidade, matando duas pessoas que, felizmente, ainda estão vivas. Mas meus filhos tiveram que ver o pai deles levar um tiro. Depois me disseram que minhas chances eram zero quando dei entrada. Até os médicos nos disseram sobre o “milagre de Deus” na minha recuperação”, contou. Gabriel, evidentemente, não pôde acompanhar o jogo, mas, de alguma forma, soube do resultado ainda que

incônscio. “Quando eu estava inconsciente, minha irmã falou comigo e me disse que éramos campeões e meu coração estava acelerado. Uma história bem Racing”, revelou.