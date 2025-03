Rivaldo, sobre a classificação do Corinthians: ‘Não é impossível’

Ex-jogador do Corinthians e pentacampeão com a Seleção Brasileira, Rivaldo também projeta final do Campeonato Paulista com o Palmeiras / Crédito: Jogada 10

O Corinthians trava uma batalha nesta quarta-feira (12) contra o Barcelona de Guayaquil (EQU) pela volta da terceira fase da Libertadores, em casa. Como o Timão perdeu por 3 a 0 na ida, precisa vencer por pelo menos quatro gols de diferença para avançar à fase de grupos. Triunfo por 3 gols leva para os pênaltis. O ex-atacante Rivaldo, que defendeu o Alvinegro nos anos 90, lembrou que já viu o time reverter desvantagens como essa, mas reconhece que a escalada será grande. De acordo com levantamento da Betfair, patrocinadora da Libertadores, houve mais de 30 partidas em que a partida de ida terminou com uma vitória de um time por três gols de diferença desde o início deste século XXI. E, em 28, o ganhador da primeira partida ficou com a vaga.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “Já vi muitas coisas dentro do Corinthians pra isso acontece. Claro que vejo uma grande dificuldade para reverter por conta do placar no jogo da ida, mas não é impossível”, comentou Rivaldo, campeão do mundo em 2002 com a Seleção e melhor jogador do planeta em 1999, à Betfair.

Rivaldo, entretanto, fez mais história pelo rival Palmeiras, afinal, foi campeão brasileiro em 1994 e paulista dois anos depois. O ex-atacante, hoje embaixador da marca e empresário, também falou sobre como estará a NeoQuimica Arena na partida. “Com o apoio da torcida e a empolgação pela final do Paulistão, acredito que o Corinthians vem embalado e com chances de reverter esse placar. No futebol tudo pode acontecer e não tenho dúvida que os jogadores do Corinthians vão dar o seu máximo, isso é a característica do time nessas situações, fazer o que poucos acreditam nesses cenários.”, acrescentou. Final do Paulistão Aliás, Corinthians e Palmeiras vão se enfrentar na final do Paulistão, com as partidas marcadas para os dias 16 (Allianz Parque) e 27 de março (NeoQuimica Arena). Rivaldo foge de cravar o favorito: