Ramón Díaz testa Romero no lugar de Garro para jogo decisivo

O Corinthians tem uma grande dor de cabeça para o duelo contra o Barcelona-EQU, nesta quarta-feira (12/3). Afinal, o meia Rodrigo Garro, com dores no joelho direito, não treinou na terça-feira (11/3) e é dúvida para o jogo. Assim, o técnico Ramón Díaz já prepara um possível substituto para o argentino e realizou a última atividade antes do embate com Romero entre os 11 iniciais.

O argentino já lida com dores no joelho há alguns meses. No começo da temporada, Garro ficou afastado dos primeiros jogos. Além disso, chegou a ficar no banco no confronto contra o Mirassol, nas quartas de final do Campeonato Paulista. Igor Coronado, reserva imediato, está com uma lesão na coxa e é desfalque garantido.