Puma, do Vasco, é o primeiro convocado pelo Uruguai; entenda

O lateral-direito Puma Rodríguez, do Vasco, é o primeiro dos convocados pelo técnico Marcelo Bielsa para o Uruguai, visando os confrontos contra Argentina e Bolívia, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. A pedido do próprio “El Loco”, a Celeste não divulga mais a lista completa previamente. Assim, através das redes sociais, o Uruguai divulgou a chegada do lateral vascaíno na tarde desta quarta-feira (12) em Montevidéu.

LEIA MAIS: Dortmund vira sobre o Lille e pega o Barcelona nas quartas da Champions