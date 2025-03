Novo canal esportivo está próximo de estrear em TV aberta

Família Garcia, proprietária do Kalunga e teria suporte de uma casa de apostas para lançar canal aberto, por assinatura e no streaming

A TV aberta está próxima de ter mais um canal esportivo disponível em seu leque de opções, a Xports. A família Garcia, proprietária do Kalunga, é quem conduz este projeto e há negociações por um patrocínio com uma casa de apostas. De acordo com o colunista Flávio Ricco, a nova emissora deve preencher a lacuna deixada pela Loading TV, que também já pertenceu a MTV.

Galvão Bueno retorna à TV aberta

Galvão Bueno, uma das vozes mais icônicas da história do esporte brasileiro, acertou seu retorno à Band após 43 anos, mas dessa vez sem exclusividade. A estreia do narrador em transmissões de Fórmula 1 na televisão ocorreu justamente na emissora, em 1980. A sua filha Letícia Galvão tornou-se sua empresária e conduziu as negociações para voltar a sua antiga casa.

O planejamento do narrador e de sua equipe é manter a ampla exposição de seu nome e voz e, por isso, fechara um acordo com a emissora de TV aberta. Em novembro, Galvão Bueno acertou com a Amazon Prime para narrar jogos do Campeonato Brasileiro de 2025. O locutor assumirá, portanto, o comando da equipe de transmissão durante a competição e estará à frente do marketing de atualização das 38 partidas exclusivas do streaming.