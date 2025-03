Next10, de Neymar Jr., firma parceria comercial com Mercado Livre

Lançada em fevereiro, marca de suplementos do craque estreia na plataforma com oferta especial e prevê impactar 10 milhões de pessoas / Crédito: Jogada 10

A marca de suplementos alimentares ‘Next10’, cocriada por Neymar Jr., acaba de firmar uma parceria estratégica com o Mercado Livre. Isso quer dizer que a partir desta terça-feira, dia 11, a plataforma passa a ser um canal oficial de comercialização de seu portfólio. O movimento representa a entrada da empresa na distribuição via marketplaces. Desde o anúncio de pré-lançamento, em 6 de fevereiro, a ‘Next10’ vinha operando exclusivamente por meio do próprio site oficial, focando exclusivamente nas pré-vendas. A nova parceria é vista como o primeiro passo para a ampliação de sua estratégia de distribuição. Para cumprir o objetivo de atingir um público mais amplo, usuários do Mercado Livre, que também tenham o astro como parceiro, deverão ser impactados por campanhas dentro do e-commerce.

Além disso, a marca ganhará destaque na home do marketplace, ampliando ainda mais seu alcance. A expectativa é que a campanha em parceria com o Mercado Livre impacte cerca de 10 milhões de pessoas, consolidando a marca como referência no segmento de suplementação. Com a investida, a empresa espera alavancar suas vendas, especialmente de creatina, um dos seus itens de destaque, aproveitando a infraestrutura de logística e base de usuários da plataforma.

Crescimento do mercado de suplementos O mercado de suplementos alimentares tem se mostrado altamente promissor, e a Next10 se posiciona para capturar parte desse crescimento, alavancando o apelo da imagem de Neymar Jr. junto à alta demanda por produtos fitness no Brasil.

Um estudo publicado em 2024 pela Future Market Insights (FMI) aponta que o mercado global de suplementos deve ultrapassar R$ 1,25 trilhão em 2025. O Brasil já aparece como o quinto maior mercado de suplementos no mundo, figurando como o terceiro no consumo de creatina. De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad), as vendas desses produtos subiram 75% somente entre 2018 e 2023. Destaques do consumo em 2024 Segundo o relatório “Meli Trends 2024” do Mercado Livre, a creatina emergiu como um dos cinco produtos mais comprados no último ano, destacando-se no cenário brasileiro. Os hábitos de compra dos brasileiros no período revelaram desempenhos notáveis em diversas categorias, além de consolidar tendências no comércio eletrônico.

O ranking dos produtos mais buscados no Mercado Livre no ano passado coloca a creatina monohidratada na quinta posição geral. Uma outra curiosidade divulgada pelo marketplace ao início de 2025, endossa a plataforma como um dos principais meios para compra de suplementos. Por conta da participação de Gracyanne Barbosa na edição do Big Brother Brasil, as buscas por creatina cresceram 22%, isso em comparação ao mesmo período de 2024. Capacidade logística e capilaridade A parceria entre a Next10 e o Mercado Livre é vista como um movimento estratégico para ampliar a presença de marca e atingir um público maior. Também representa apenas o primeiro grande passo de ampliação dos canais de distribuição. Aproveitar o alcance e a capacidade logística da plataforma significa potencializar a distribuição e atender um público ainda mais amplo. Com esta estratégia, a empresa espera alavancar suas vendas e consolidar sua presença no competitivo mercado de suplementos. Next10 de Neymar Jr. A Next10 diversifica seu portfólio para além da creatina. Possui multivitamínicos kids, barras de proteína e shot matinal, visando atender às necessidades de atletas e entusiastas do esporte de quaisquer idades. Os preços variam de acordo com o produto. Uma barra de proteína custa R$ 6,69 em consumo único ou R$ 79,90 na caixa com 12 unidades – em valor promocional de pré-lançamento. A creatina em sachê saiu de R$ 139,90 para R$ 99,90, já no pote está à venda por R$ 69,90.