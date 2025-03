Micael surpreende em início do Palmeiras e briga por vaga nos 11 iniciais

Zagueiro foi titular nas quartas e semifinal do Paulistão, ganha a confiança de Abel Ferreira e sai na frente da concorrência / Crédito: Jogada 10

Uma das contratações menos badaladas nesta janela de transferência do Palmeiras, o zagueiro Micael conquistou rápido seu espaço no clube. Vindo do Houston Dynamo, dos Estados Unidos, o zagueiro era pouco conhecido por grande parte dos torcedores do Verdão. Agora, briga por uma vaga entre os titulares na final do Campeonato Paulista.

Logo em sua chegada, ele já ganhou oportunidades e moral. Ele foi titular nas quartas de final do Paulistão, contra o São Bernardo, e também contra o São Paulo, na semifinal. Ele foi um dos destaques no Choque-Rei e surpreendeu a muitos, após Abel Ferreira optar por escalar o defensor no lugar do capitão Gustavo Gómez.