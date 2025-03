Manchester United x Real Sociedad: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes buscam uma vaga nas quartas de finais da Liga Europa, depois do empate por 1 a 1, no jogo de ida, e tentam se reencontrar na temporada

Na sequência da Liga da Europa, Manchester United x Real Sociedad disputam, nesta quinta-feira (13), uma vaga nas quartas de final, em um duelo no Old Trafford, às 17h (de Brasília). Assim, no jogo de ida, as equipes terminaram no empate por 1 a 1, em solo espanhol, com gols de Oyazabal e Zirkzee.

Dessa forma, quem avançar no confronto medirá forças com Lyon, de John Textor, ou FCSB. O clube francês venceu por 3 a 1 no jogo de ida, na Romênia, e tem boa vantagem.