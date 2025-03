Leila Pereira detona atletas que pedem fim da grama sintética: ‘Já deveriam ter parado de jogar’

Presidente do Palmeiras deu a declaração após a reunião do Conselho Técnico da CBF nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro / Crédito: Jogada 10

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, atacou os jogadores que se uniram no mês passado para criticar e pedir o fim dos gramados sintéticos pelo país. Entre alguns nomes do movimento que compartilharam o manifesto estão Neymar, Gabigol, Coutinho, Thiago Silva e Bruno Henrique. A declaração de Leila Pereira foi dada após a reunião do Conselho Técnico da CBF na tarde desta quarta-feira (12), no Rio de Janeiro. Assim, a dirigente disparou.

"Normalmente os atletas que reclamam são mais velhos, eu até compreendo que eles querem prolongar ainda mais a vida profissional deles. Então eles acham que isso pode encurtar a vida útil deles como atleta. Mas normalmente são jogadores que já deveriam ter parado de jogar futebol em vez de ficar reclamando do gramado. Levando em conta que no Brasil a realidade é outra, se os gramados europeus são tão bons, ótimos, fiquem lá, não venham para cá. Eu me refiro aos jogadores que fizeram aquele manifesto, sem comprovação científica absolutamente nenhuma, de que gramado sintético é prejudicial à vida do atleta", afirmou.

Leila e demais presidentes de clubes discutem o assunto No encontro, a questão do campo sintético foi um dos assuntos abordados entre os 20 clubes da elite do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras está entre os seis eleitos para formarem o conselho, ao lado de Flamengo, Internacional, Vasco, São Paulo e Fortaleza. O sexteto vai estudar a fundo o tema no decorrer da temporada. “Foi falado sobre o gramado sintético, o doutor (Jorge) Pagura fez uma bela apresentação, era o estudo que a CBF fez sobre a diferença de um gramado para outro. E, concluindo, não existe nenhuma comprovação de que o gramado sintético causa qualquer dano para o atleta. Mas não houve votação se o gramado sintético sai, houve um compromisso do Conselho Nacional de Clubes de aprofundar nesse assunto e chegar a uma conclusão onde todos os clubes sejam atendidos. Porque, gente, o problema é o seguinte: não é possível você comparar gramados europeus com a situação brasileira, é muito melhor você ter um gramado sintético de primeira linha do que jogar em gramados naturais esburacados. Isso é uma coisa óbvia. A gente tem que discutir, sim, a qualidade dos gramados no Brasil, não se o sintético é melhor do que o natural”. No mês passado, os jogadores postagem nas redes sociais um manifesto pedindo o fim da utilização do gramado sintético. Eles criticaram ainda os rumos que o futebol brasileiro vem tomando e pediram mais voz aos atletas. O texto contava ainda com uma frase em destaque na publicação: “Juntos pelo espetáculo. Futebol é natural, não sintético”.

Veja a publicação dos jogadores pedindo o fim da grama sintética “Preocupante ver o rumo que o futebol brasileiro está tomando. É um absurdo a gente ter que discutir gramado sintético em nossos campos. Objetivamente, com tamanho e representatividade que tem o nosso futebol, isso não deveria nem ser uma opção. A solução para um gramado ruim é fazer um gramado bom, simples assim. Nas ligas mais respeitadas do mundo os jogadores são ouvidos e investimentos são feitos para assegurar a qualidade do gramado nos estádios. Trata-se de oferecer qualidade para quem joga e assiste.