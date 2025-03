Kaká marca, São Paulo vence o Fla e está na final da Supercopa

São Paulo faz 1 a 0 e agora espera pelo vencedor de Corinthians x Cruzeiro, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira (12) / Crédito: Jogada 10

O São Paulo venceu o Flamengo por 1 a 0, nesta quarta-feira (12), na Vila Belmiro, pela semifinal da Supercopa do Brasil. A zagueira Kaká fez o gol da vitória, aos 12 minutos do segundo tempo, aproveitando cobrança de falta de Bia Menezes. Com o resultado, o São Paulo espera pelo vencedor de Corinthians e Cruzeiro, que se enfrentam ainda nesta quarta-feira (12), no Primeirão, em São Bernardo do Campo (SP). Esta é a quarta edição da competição, que tem apenas o Timão como campeão. A Supercopa do Brasil é disputada por oito times, que se enfrentam em formato mata-mata, sempre em jogo único. Dessa forma, a final está marcada para o próximo sábado (15), às 16h30.

O São Paulo dominou a partida e viu a meia Camilinha explodir uma bola no travessão aos 43, na melhor oportuidade do Tricolor na primeira etapa. Já a do Fla saiu dos pés da atacante Cristiane, reconhecida por ser uma das maiores jogadoras da história.