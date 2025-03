Futuro volante do Botafogo, Wendel fala sobre expulsão após reagir a ataques racistas

Brasileiro se manifesta nas redes sociais do clube e afirma que não aguentava mais os insultos no triunfo do Zenit por 2 a 0 sobre o Fakel

Futuro reforço do Botafogo, Wendel sofreu insultos racistas na última partida do Zenit. De acordo com o clube russo, o ato aconteceu, no último sábado (8), no triunfo por 2 a 0 sobre o Fakel, pela 20ª rodada do campeonato local. Com isso, o jogador se manifestou nas redes sociais do clube sobre o caso e afirmou que não aguentava mais.

Dessa forma, o volante aparece na transmissão mostrando o dedo do meio para torcedores do Fakel. Em seguida, a arbitragem decidiu expulsá-lo após revisão no monitor do VAR.