Fluminense x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Primeiro jogo da final do Carioca. Com melhor campanha, Fla tem jeitão de favorito, mas o Flu busca surpreender

Começa a final do Campeonato Carioca! Fluminense e Flamengo iniciam a disputa pelo título estadual nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Os dois times dominam as conquistas e finais desde 2020. Nos últimos seis anos, este é o quinto Fla-Flu que definirá o título do estadual do Rio de Janeiro. Diferente das semifinais, os clubes não terão vantagem de resultados iguais. A Voz do Esporte fará a cobertura deste grande clássico a partir das 20h (de Brasília). A transmissão tem início às 20h (de Brasília), sob o comando de Aldo Luiz, que também narra a decisão.