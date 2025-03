Fla-Flu de 2025 será um tira-teima de finais entre os rivais cariocas; entenda

Os rivais Fluminense e Flamengo iniciam, nesta quarta-feira (12), às 21h30 (de Brasília), a decisão do Campeonato Carioca, no Maracanã. Ao longo da história desse clássico lendário, existe uma igualdade entre as equipes em finais desta competição. Afinal, são quatro títulos para cada lado, fazendo com que o duelo de 2025 torna-se um tira-teima. A informação é do portal “ge”.

Em mais de 100 anos de disputa, o Estadual do Rio de Janeiro teve diferentes formatos. Eles, então, passam pelos pontos corridos, quadrangular final, triangular final e turno e returno.