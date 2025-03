De Neymar a Piqué: Festa de Rafaella Santos reúne astros midiáticos do futebol

Ex-jogador e irmão de influenciadora são amigos desde a época do Barcelona; Espanhol curte férias no Brasil e foi surpresa na comemoração

A relação entre Gabriel Barbosa e Rafaella Santos ficou marcada por inúmeras idas e vindas nos últimos nove anos. Os dois tiveram os primeiros contatos quando atacante ainda defendia o Santos, em 2015, mas só assumiram namoro em 2017 – após o fim do envolvimento da irmã de Neymar com Lucas Lima.

O espanhol está curtindo férias no Brasil, segundo o Portal Léo Dias. Amigo de Neymar desde a parceria com o brasileiro no Barcelona, onde foram multicampeões, a presença de Piqué na festa surpreendeu outros convidados.

Já no Flamengo, a segunda tentativa. Os dois reataram o namoro e se mantiveram juntos por boa parte da campanha dos títulos da Libertadores e do Brasileirão de 2019, mas já estavam separados na virada de ano para 2020.

Em julho de 2020, mais rumores de reconciliação. Gabigol e Rafa apareceram juntos em alguns eventos e tentaram manter o relacionamento em off por um período, mas resolveram se assumir novamente em 2022. No ano de 2023, o ex-casal contou com empurrão de Dhiovanna Barbosa, irmã do jogador, para voltar às escondidas – o que também não durou muito tempo.

E aí sim, por fim, ano de 2024: o capítulo final, como apostam os amigos mais próximos. Rumores sobre nova reconciliação do casal voltaram à tona durante a viagem do jogador ao Japão a convite da Mizuno, em dezembro, e flagras de Rafaella. Eles oficializaram o namoro pouco antes do Natal e não se desgrudaram desde então.

Assim, o casal oficializou o novo retorno no início deste ano, quando Gabigol foi apresentado pelo Cruzeiro. Rafaella estava presente junto com a família do atacante.