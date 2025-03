Cruzeiro e Bragantino anunciam amistoso antes de início do Brasileirão

Eliminados nos respectivos estaduais, Cruzeiro e Bragantino se enfrentarão no dia 22 de março, às 18h30, no Nabi Abi Chedid

Cruzeiro e Red Bull Bragantino anunciaram um amistoso entre as equipes. O confronto está marcado para o dia 22 de março, um sábado, às 18h30, no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, casa do Massa Bruta. O jogo será aberto ao público, e a venda de ingressos ainda não teve início.

A partida, portanto, será uma forma de manter as equipes, eliminadas em seus respectivos estaduais, com ritmo de jogo antes do início do Brasileirão, agendado para o fim de semana posterior. As duas equipes, vale lembrar, disputam ainda a Copa do Brasil, mas só terão compromissos pelo torneio após as primeiras rodadas do Brasileirão. O Cruzeiro, aliás, já está garantido nas oitavas de final da competição.