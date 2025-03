Contratada pelo Flamengo, Dani Boaventura entra em clima de decisão: ‘Hoje tem’

A jornalista se desligou da ESPN, pertencente aos canais Disney, na última terça-feira (11), para assinar com o Rubro-Negro / Crédito: Jogada 10

Daniela Boaventura nunca escondeu seu time de coração, mas agora, à iminência de ser anunciada como reforço da comunicação do Flamengo, cada publicação vira um indício. Em meio à forte repercussão de sua saída da ESPN, a jornalista deixou a oficialização com o Rubro-Negro no ar ao compartilhar um post da decisão desta quarta-feira (12) em seu Instagram. “Digo nada! Só observo”, iniciou Boaventura em seus stories. Na sequência, a jornalista compartilhou a publicação do Flamengo anunciando ‘dia de Mengão’ contra o Fluminense, pela ida da decisão do Campeonato Carioca, a partir das 21h30, no Maracanã.

Após 12 anos de ESPN, a comunicadora pediu demissão dos canais Disney nessa terça-feira (11) para se tornar um dos grandes nomes da reformulação do Rubro-Negro no setor de comunicação. A emissora ainda não comunicou quem assumirá seu lugar à frente da bancada do 'ESPN FC'.

Carreira de Daniela Boaventura A jornalista esportiva chegou à Disney ainda em 2013 para iniciar sua carreira como repórter, mas logo se tornou apresentadora do ‘Central Fox’. Com a fusão das emissoras em 2020, assumiu a titularidade da função nos canais ESPN e liderada duas programações na grade: F90 e ESPN FC. Dani se tornou conhecida especialmente pela passagem na ESPN, mas também coleciona experiências pela TV Brasil, Esporte Interativo e Record. Comunicação do Flamengo A reformulação promovida pela gestão de Luiz Eduardo Baptista, presidente do clube, visa aumentar a audiência e o volume das receitas do canal – que passará a se chamar FlamengoTV. Nesse sentido, a plataforma contará com uma grade de programação mais completa, com conteúdo comandado por apresentadores e streamers ligados ao clube. O comediante Reikrauss e o multidisciplinar Antônito Tabet, por exemplo, terão quadros exclusivos no canal.