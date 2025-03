Clubes franceses querem regra ‘anti-Textor’ em transferências; entenda

Times da Ligue 1 querem proibir empréstimo gratuito de atleta de um clube a outro gerido pelo mesmo dono, tal qual ocorreu com Almada

Clubes franceses estão pressionando a organização da Ligue 1 e a Federação Francesa de Futebol a criarem uma regra apelidada pela imprensa local de “anti-Textor”. O nome é uma clara referência ao dono do Lyon e também do Botafogo e foi motivada após uma polêmica na transferência de Almada do Glorioso para o clube francês.

Entenda-se: os clubes Nice, Toulouse, Reims, PSG e Brest querem proibir empréstimos gratuitos de atletas envolvendo dois times do mesmo nome. Este é o caso da contratação do meia Thiago Almada, que deixou o Botafogo e partiu para o Lyon em janeiro deste ano.