Chelsea x Copenhague: onde assistir, escalações e arbitragem

Chelsea e Copenhague se enfrentam, nesta quinta-feira (13), às 17h (de Brasília), pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga Conferência 2024/25. A bola rola no Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra. No primeiro duelo, o time inglês venceu os dinamarqueses por 2 a 1. Dessa maneira, os Blues terão a vantagem do empate para buscar a classificação para as quartas de final da terceira maior competição de clubes do futebol europeu. Quem avançar pega o Molde ou Legia Varsóvia na próxima fase.

O Chelsea é o quinto colocado da Premier League, com 46, somente um a menos que o Manchester City, que abre o G-4. Além do título da Liga Conferência, terminar entre os quatro colocados do Campeonato Inglês é o grande objetivo dos Blues nesta temporada.

Como chega o Copenhague

Por outro lado, o Copenhague vai tentar uma classificação histórica no Stamford Bridge. Além disso, o time briga pela liderança do Campeonato Dinamarquês com o Midtjylland. No último compromisso na liga nacional, no entanto, a equipe ficou no empate com o Sonderjyske.

A baixa confirmada no Copenhague fica por conta do ponta Jordan Larsson. Além disso, os atacantes Andreas Cornelius e Roony Bardghji, com problemas físicos, são tratados como dúvidas.

Por fim, a expectativa é que o técnico Jacob Neestrup repita a escalação do primeiro duelo entre as equipes.