Cerro Porteño vence Melgar mais uma vez e avança à fase de grupos da Libertadores

Desta vez, em casa, o Azul-Grená triunfou com folga. Sergio Araújo, Federico Carrizo, o brasileiro Chico da Costa e Fariña marcaram os gols da vitória. Já pelo lado peruano, Tomás Martínez e Percy Liza balançaram as redes. A Conmebol fará o sorteio dos grupos na próxima segunda-feira (17).

O Cerro Porteño se classificou para a fase de grupos da Copa Libertadores ao vencer o Melgar por 4 a 2 nesta quarta-feira (12), no Paraguai. A equipe, aliás, já havia vencido no jogo de ida, no Peru, por 1 a 0.

Os donos da casa saíram na frente logo aos 11 minutos de jogo, com Sergio Araujo, que finalizou de dentro da área para balançar as redes. Porém, aos 51, Tomás Martínez cobrou pênalti e empatou para os visitantes.

Já na segunda etapa, aos 10, os paraguaios ficaram novamente na frente do placar, após finalização de fora da área de Carrizo. Aos 24, foi a vez do brasileiro Francisco da Costar marcar o dele e o terceiro da equipe. Já aos 33, Alexis Fariña também balançou as redes. Para descontar e fechar a conta do placar, Percy Liza marcou o segundo do Melgar na partida.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.