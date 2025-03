Botafogo e Coritiba marcam amistoso no Nilton Santos

Antes, o Botafogo vai encarar outro amistoso, contra o Cruzeiro. O encontro com o time mineiro está marcado para o próximo sábado (15), às 17h, também no Rio de Janeiro. O primeiro desafio oficial da equipe será contra o Palmeiras, no dia 29 de março, pela estreia do Brasileirão.

O Coritiba foi rebaixado para a Série B em 2023 e, desde então, segue na Segunda Divisão. Assim, fará sua estreia na atual edição do torneio no dia 4 de abril, contra o Vila Nova, no Couto Pereira, sem horário confirmado até o momento.

