Belgrano x Palmeiras, Libertadores Sub-20: onde assistir e escalações

O Palmeiras encara o Belgrano, da Argentina, nesta quinta-feira (13/03), às 19h, no Estadio Arsenio Erico, em Assunção, no Paraguai, pela semifinal da Libertadores Sub-20. O Verdão ostenta 100% de aproveitamento na competição com três jogos e três vitórias e aparece como favorito no embate. Já os argentinos passaram na liderança do Grupo B com sete pontos e tenta chegar pela primeira vez na final da competição. Aliás, quem vencer, encara o classificado de Flamengo e Danúbio-URU na grande final.

A partida terá transmissão do SporTV, do Bandsports e do canal GOAT.

Como chega o Belgrano

O time argentino terminou na liderança do Grupo B com 7 pontos, ao bater o Universitário, do Peru e o Metropolitanos, da Venezuela, além de empatar sem gols com o Fortaleza, da Colômbia. Aliás, o grande destaque da equipe é o atacante Leandro Gabriel Monzón com dois gols na competição e ostentando boas atuações. Assim, a equipe tenta surpreender o Palmeiras e chegar pela primeira vez na final da Libertadores Sub-20.

Como chega o Palmeiras

Por outro lado, com 100% de aproveitamento na primeira fase do torneio e na liderança do grupo C com nove pontos, o Palmeiras soma 12 gols marcados e nenhum sofrido até o momento. Assim, o Verdão bateu o Blooming, da Bolívia, o Cerro Porteño, do Paraguai e o Independiente Del Valle, do Equador. Além disso, o artilheiro da equipe é Riquelme Fillipi, com quatro tentos. Agora, o Alviverde busca a vitória para chegar na final pela primeira vez e tentar seu primeiro título da competição.

BELGRANO (ARG) X PALMEIRAS

Semifinal da Libertadores Sub-20

Data-Hora: 13/3/2025 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estadio Arsenio Erico, em Assunção (PAR)

BELGRANO: Ferez; Falcón, Uriona, Razzeto, Chacarelli; Gatti, Gastón Martínez, Galíndez, Monzón, Acosta; Turletti. Técnico: Julio Constantin.

PALMEIRAS: Aranha; Gilberto, Robson, Diogo, Arthur; Rafael Coutinho, Figueiredo, Larson; Erick Belé, Luighi e Riquelme Fillipi. Técnico: Lucas Andrade.

Árbitro: (Não informado)

Assistentes: (Não informado)