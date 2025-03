Bahia x Boston River: onde assistir, escalações e arbitragem

Tricolor de Aço entra em campo nesta quinta-feira (13) e somente vitória interessa para avançar a fase de grupos da Libertadores / Crédito: Jogada 10

O Bahia decide nesta quinta-feira (13) a terceira fase da Libertadores, valendo vaga na fase de grupos. Para avançar, precisa vencer o Boston River. No primeiro jogo, no Uruguai, o placar terminou sem gols. Agora, na Fonte Nova e com o apoio de sua torcida, o Tricolor de Aço, sob o comando de Rogério Ceni, terá casa cheia e incentivo do início ao fim. O vencedor entrará no pote 4 do sorteio, que acontece na próxima semana. Onde assistir

O canal Paramount+ (pay-per-view e streaming) transmite a partida ao vivo.

Como chega o Bahia Mesmo na semifinal do Campeonato Baiano, Rogério Ceni, portanto, optou por poupar jogadores. Ainda assim, quem atuou deu conta do recado e garantiu a equipe na final estadual. Agora, na Libertadores, o treinador contará desde o início com Everton Ribeiro e Luciano Rodríguez, peças fundamentais no meio de campo. No ataque, a esperança de gols recai sobre Erick Pulga e Lucho Rodríguez.