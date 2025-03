Anos depois! Abel Braga culpa arbitragem em título perdido para o Flamengo

À época, o Colorado, comandando pelo treinador, estava na primeira posição e abriu o placar com Edenilson no Maracanã. No entanto, ainda no primeiro tempo, Arrascaeta deixou tudo igual.

O ex-técnico Abel Braga relembrou no Charla Podcast, o título do Campeonato Brasileiro perdido em 2020 pelo Internacional para o Flamengo . As equipes, portanto, se enfrentaram na penúltima rodada disputando a liderança da competição.

E foi no segundo tempo que aconteceu o lance que Abel Braga relembrou. Rodinei foi expulso aos três minutos de jogo. Assim, o time gaúcho ficou com um a menos e o Rubro-Negro conquistou a virada, assumiu a liderança e ficou dependendo apenas de si para conquistar o título na última rodada – o que aconteceu.

“2020 foi tirado no apito. Teve o jogo do Rodinei no Maracanã e o contra o Corinthians. O cara dá o pênalti e vai no VAR. Mas, três rodadas antes, contra o Grêmio, a favor do Flamengo, não teve VAR. Contra nós, o lance é igual. Três jogos depois, Inter e Corinthians, não dá pênalti, depois um gol. O cruzamento, o cara chega livre, não tem contato, nem disputa pelo ar, cruza limpo. O Cássio sobe, livre, ninguém do lado dele. Ele pega e larga, o cara empurra para o gol.. apitou com a bola na trajetória, marcou a falta. Isso é um peso”, disse.

Abel elogia Filipe Luís

Por fim, Abel Braga ainda exaltou a atitude de Filipe Luís, que na época ainda jogava pelo Flamengo. Assim, ele lembra que o ex-jogador afirmou que o lance do Rodinei era para cartão amarelo, e não vermelho como aconteceu.

“Fizemos 1 a 0 com o Edenilson, eles empataram. Jogo muito bom, controlado. O que vale para mim é que o Filipe Luís falou depois do jogo. É lance para amarelo. Esse cara merece tudo de bom. As pessoas querem questionar o que é inquestionável. Esse cara tem caráter. Ele é autêntico”, afirma Abel.