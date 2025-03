Vasco confirma nova lesão de Philippe Coutinho

Jogador precisou ser substituído no clássico contra o Flamengo, no último sábado (8), e exames constataram o problema

O Vasco informou, nesta terça-feira (11), que Philippe Coutinho sofreu um edema no músculo adutor da coxa direita. Portanto, o jogador vira problema na equipe carioca, que não divulgou um prazo para a recuperação.

O atleta sentiu o problema no segundo jogo da semifinal do Carioca, no último sábado (8), contra o Flamengo. O meia, aliás, precisou ser substituído aos sete minutos do segundo tempo, com dores no local da lesão.