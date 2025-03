São Paulo x Flamengo (feminino): onde assistir e escalações

Vale vaga à final da Supercopa feminina do Brasil. Clássico será na Vila Belmiro e com entrada gratuita

O vencedor deste duelo enfrentará o vencedor de Corinthians x Cruzeiro. A Supercopa do Brasil está em sua quarta edição, e o Corinthians venceu todas as edições anteriores. O Flamengo foi vice-campeão em 2022, mas o São Paulo busca sua primeira final.

São Paulo e Flamengo lutam por um lugar na final da Supercopa Feminina do Brasil. O jogo será às 16h (de Brasília) na Vila Belmiro, em Santos, com mando do Tricolor paulista. O time são-paulino teve o direito de mandar essa partida única por causa de sua campanha. Na primeira rodada, nas quartas de final, venceu o Sport por 4 a 0 . Mas Flamengo foi menos goleador: avançou ao eliminar o Real Brasília por 3 a 1. A entrada para esta partida será gratuita, com a torcida entrando pelos portões 21 e 22.

Como está o São Paulo

A ótima performance no 4 a 0 em Recife aumentou ainda mais a confiança das comandadas para um bom resultado diante do Flamengo. Atuais vice-campeãs brasileiras, elas tentam confirmar o favoritismo e manter a freguesia. No último duelo entre as equipes, o Tricolor paulista venceu por 2 a 1 no Brasileiro.

O técnico Thiago Viana manterá a equipe da rodada passada. Um dos destaques será Crivelari. Ex-jogadora do Flamengo, a atacante foi contratada no início do ano. Dessa forma, fará sua primeira partida contra o ex-clube.

Como está o Flamengo

Satisfeito com o comportamento do time na vitória sobre o Real Brasília, o técnico Maurício Salgado deve repetir a escalação. Mas há a possibilidade de Chai começar na vaga de Jucinara. Assim, o trio ofensivo, que marcou no duelo em Brasília, contará com Fernanda, Laysa e Cristiane. No meio de campo, a ex-Corinthians Ju Ferreira centralizará a criação.