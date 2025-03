Rumor sobre conteúdo +18 entre cantor e ex-affair de Neymar pode terminar em processo

Artista ameaçou processar quem der notícias falsas com seu nome envolvido em conteúdo adulto. Ex-affair de Neymar também se pronunciou / Crédito: Jogada 10

Mc Livinho, cantor de funk, vive mais uma polêmica na internet e dessa vez, envolve até a ex-affair de Neymar Fernanda Campos, por causa de uma conta em um aplicativo de conteúdo adulto. Um perfil do artista no aplicativo e uma suposta colaboração com Fernanda repercutiu nas redes sociais. No entanto, de acordo com o cantor, a conta no Privacy foi apenas para se aproximar dos fãs. Dessa forma, ele afirmou em publicação nos stories que vai processar quem divulgar notícias falsas e associar seu nome a conteúdos adultos nas plataformas.

"[Que] Caia por terra todas essas falácias de internet dizendo que vai ter conteúdo, que eu gravei com cicrano, beltrano. Porque, primeiro tenho ética sou um cara família, tenho princípios, sou original, sou pureza. E outra, um chocotone como esse mano [não se] submeteria a isso. Eu canto, eu vendo minha arte para vocês. E lá, nessa plataforma privada, eu estou postando justamente isso. Bastidores de videoclipes, de show, futebol, boxe. Lá tem o chat que dá para a gente conversar integral todo dia, diferente do Insta que é muito difícil ver as mensagens. Lá você vai ver minha vida pessoal íntima. Não vídeos íntimos. Esquece. Então já pega a visão, um chocotone como esse nunca submeteria a isso. Certo? Quem fala o que não quer recebe o que merece. Processo", disse.

Por outro lado, Fernanda Campos negou que tenha feito uma colaboração de qualquer publicação em vídeos adultos com Livinho. “Acordei com mensagens sobre isso, mas não gravamos nada juntos. Vi uma série de posts no X (antigo Twitter) e também fiquei sem entender. Continuo nas plataformas, posto vídeos explícitos todos os dias e inclusive já gravei com famosos, mas não com o MC Livinho”, disse, ao Splash. A modelo também contou ter sido questionada se toparia gravar um vídeo explícito com Livinho. “Respondi que sim, que poderia rolar. Nada além disso. Eu nem sei o tipo de conteúdo que ele posta, se tem explícito ou não. Então também não posso dizer se teria algum convite”, afirmou.

Envolvimento de Neymar e Fernanda Neymar e Fernanda tiveram um encontro em um apartamento de luxo em São Paulo, nas vésperas do Dia dos Namorados em 2023. Na época, Bruna Biancardi já estava grávida de Mavie. Um vídeo dos dois no local vazou e, publicamente, Neymar assumiu a traição em um post nas redes sociais. “Bru, Errei. Te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso”, postou ele nas redes sociais.