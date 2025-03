Presidente do São Paulo critica arbitragem do Choque-Rei: ‘Foi vergonhoso’

Júlio Casares questiona participação do VAR em checagem de pênalti, mas parabeniza atletas pela partida no Allianz Parque

O pênalti duvidoso que eliminou o São Paulo do Campeonato Paulista é o principal assunto após o Choque-Rei desta segunda-feira (10/3). O Tricolor perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque e deu adeus ao Estadual. Após o embate, o presidente do Soberano, Júlio Casares, protestou contra a arbitragem.

O lance que gera revolta de tricolores é o pênalti de Arboleda em Vitor Roque, no fim do primeiro tempo. O tento foi o único da partida que desclassificou a equipe.

“A pergunta que todos estão fazendo: onde está o VAR? O VAR esteve presente? Tem áudio do VAR conversando com o árbitro? Foi vergonhoso. Ninguém chorou não. Quero parabenizar os atletas, comissão técnica, diretoria, a nossa torcida. Mas o VAR esteve presente? O São Paulo nunca chamou o Campeonato Paulista de Paulistinha, porque respeita. Mas essa foi uma arbitragem ruim. Tem erros e erros. O erro de hoje foi clamoroso. Isso depõe contra o campeonato”, disse Júlio Casares.

Agora, o Tricolor Paulista volta as suas atenções para sua estreia no Campeonato Brasileiro. Aliás, o São Paulo encara o Sport no dia 30 de março, às 16h, no Morumbis.

