Mano Menezes vive maior sequência invicta pelo Fluminense

Time não perde com o técnico no comando há nove partidas; última derrota foi no dia 30 de janeiro, pela sexta rodada do Carioca

Antes, a melhor sequência com Mano eram de sete jogos, iniciada em 23 de novembro e encerrada na sexta rodada do Carioca, dia 30 de janeiro. Assim, não fosse esta derrota (2 a 1 para o Botafogo, no Nilton Santos), seriam 17 jogos de invencibilidade para o comandante.

Classificado para a final do Campeonato Carioca, o Fluminense não perde há nove jogos na temporada. Assim, o técnico Mano Menezes vive sua principal sequência invicta no comando do Tricolor.

Além desta para o Glorioso, o Fluminense até perdeu outra partida na temporada. Foi na segunda rodada da Taça Guanabara, por 1 a 0 para o Volta Redonda. Este time, porém, era comandado pelo auxiliar Marcão, que também esteve à frente nas outras três primeiras rodadas.

O Voltaço, aliás, sofreu a revanche. Afinal, o Fluminense passou pelo próprio time do Aço nas semifinais, com um agregado de 4 a 0 no placar. Esta será, dessa forma, a primeira final de Mano Menezes no comando do Fluzão. As finais contra o Flamengo serão nesta quarta-feira (12) e no domingo (16), em partidas no Maracanã, às 21h30 (de Brasília) e 16h, respectivamente.

A sequência de Mano Menezes, então, é a que segue. Ele empatou com o Boavista por 1 a 1, no dia 2 de fevereiro, e depois venceu o Vasco, por 1 a 0, em Brasília, no dia 5. Três dias depois, 0 a 0 contra o Flamengo, no Maracanã. Posteriormente, uma sequência arrasadora, com cinco vitórias seguidas, sendo três pelo Carioca e duas pela Copa do Brasil. Por fim, empate por 0 a 0 com o Volta Redonda, carimbando vaga na final do Estadual.