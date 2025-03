Kelwin, do Fluminense, mantém fama de artilheiro no Brasileirão sub-20

Atacante marcou um dos gols na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, pela primeira rodada do torneio; jogador foi artilheiro do Flu na Copinha

A campanha do Fluminense em busca do bicampeonato do Brasileirão Sub-20 começou com o pé direito de Kelwin. Artilheiro do clube na Copinha, com quatro gols, o centroavante anotou um na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, na última segunda-feira (10), na estreia do Brasileirão da categoria, mantendo, assim, a fama de artilheiro.

Ele, que deixou sua marca ainda no primeiro tempo no Estádio Luso-Brasileiro, falou sobre o triunfo na rodada inaugural do torneio.