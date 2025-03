Hulk surpreende, evolui no tratamento de lesão e vai a campo em treino do Atlético

Camisa 7 do Atlético esteve em um dos campos da Cidade do Galo, durante os trabalhos desta terça-feira

O camisa 7 esteve no campo como parte do tratamento médico recomendado para sua recuperação. No entanto, ele ainda não está liberado para jogar.

O atacante Hulk, do Atlético, avançou mais uma etapa no tratamento de sua lesão na coxa direita. Nesta terça-feira (11), afinal, ele fez sua primeira aparição no gramado.

A evolução do jogador de 38 anos tem chamado atenção, especialmente porque ele sofreu a lesão no dia 22 de fevereiro, durante o segundo jogo da semifinal do Campeonato Mineiro, contra o Tombense.

Hulk também se destacou durante o Carnaval. Afinal, durante as festividades e de folga esteve na Cidade do Galo para dar sequência ao tratamento, com suas filhas acompanhando o processo.

Desde a lesão, Hulk ficou de fora de duas partidas do Atlético: uma contra o Manaus, pela Copa do Brasil, e outra contra o América, no jogo de ida da final do Campeonato Mineiro.

Agora, resta saber se Hulk terá condições de atuar no sábado (15), às 16h30 (horário de Brasília), na grande final do Campeonato Mineiro, contra o América, no Mineirão.