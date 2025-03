Fla-Flu: finalíssima do Carioca deve ser domingo; Horário é impasse

O clássico entre Flamengo e Fluminense pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca tende ser neste domingo (16), no Maracanã. Os clubes se acertaram com relação ao dia, mas ainda há indefinição do horário. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) deve confirmar ainda nesta terça-feira (11) o horário da finalíssima. A informação é do “Uol”.

A principal questão agora é a definição do horário da partida. Há uma preferência por parte da Globo para que o jogo ocorra às 16h30. Contudo, os clubes e a Ferj frisam o calor do Rio de Janeiro que pode atrapalhar o rendimento dos jogadores. No entanto, a emissora rebate com o argumento de uma frente fria que está por vir.