Fla-Flu: Ferj define data e horário do segundo jogo da final do Carioca

O clássico entre Flamengo e Fluminense pelo segundo jogo da final do Campeonato Carioca será neste domingo (16), às 16h, no Maracanã. A Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) cofirmou a data e horário da partida nesta terça-feira (11).

A principal questão era a definição do horário da partida. A Globo gostaria que o jogo ocorresse às 16h30. Os clubes e a Ferj, entretanto, frisaram o calor do Rio de Janeiro. No entanto, após reunião na tarde desta terça-feira, o horário do jogo foi confirmado. Com relação à data, Fla-Flu estava alinhado e já queriam uma partida no domingo.