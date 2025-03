Corinthians x Barcelona-EQU: onde assistir, escalações e arbitragem

Como chega o Corinthians

Para esse jogo o técnico Ramón Díaz irá promover pelo menos uma mudança na escalação alvinegra. Afinal, o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, que foi titular na semifinal do Paulistão, não foi inscrito na Libertadores. Assim, Matheus Bidu aparece como o favorito para ficar com a vaga dele. Contudo, precisando vencer pelo menos por três gols, o treinador pode fazer outras alterações. Assim, a formação com quatro meias pode ser desfeita e um dos volantes deve sair para a entrada de mais um atacante.

Talles Magno e Romero brigam por um lugar entre os 11 iniciais. Por fim, Yuri Alberto sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, mas não teve lesão diagnosticada e deve ser titular.

Como chega o Barcelona-EQU

Já o clube equatoriano está completamente focado na partida na Neo Química Arena. Afinal, o técnico Segundo Castillo, que chamou atenção pelo estilo no primeiro jogo, poupou cinco titulares no duelo de fim de semana pelo Campeonato Equatoriano. Por conta disso, a equipe sofreu uma goleada por 4 a 0 para o Independiente Del Valle no seu estádio, perdendo pela primeira vez no torneio.