Clubes do Brasileirão geram receita de quase R$1 bilhão apenas com patrocinador

Valor somado dos patrocinadores master de cada um dos 20 clubes da Série A bate recorde / Crédito: Jogada 10

Os 20 clubes da Série A do Brasileirão-2024 terão um valor recorde em patrocínios nesta temporada. Afinal, as equipes vão faturar aproximadamente R$1 bilhão em 2025 somados. Além disso, 18 dos 20 patrocinadores são casas de apostas. Apenas Mirassol e Red Bull Bragantino estão fora da lista das Bets.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “O futebol brasileiro e o Brasileirão tem se profissionalizado cada vez mais, trazendo grandes jogadores e aumentando sua visibilidade global. Isso torna o produto atrativo para as grandes empresas, que naturalmente vão procurar investir no espetáculo”, aponta Bruno Brum, CMO da End to End, agência que conecta o torcedor à sua paixão e é um hub de soluções e engajamento para o mercado esportivo.

“O Cenário hoje remonta ao de inauguração de um grande Shopping Center, com enorme disputa por um lugar, mas com uma indefinição de quais lojas vão permanecer no longo prazo. É razoável pensar que não teremos mais do que seis Bets. Mas de vinte a trinta buscando um desses seis lugares, pagando por espaços para suas marcas um valor que é desproporcional ao que pagariam se esse mercado estivesse já consolidado. No curto prazo, os clubes serão beneficiados por essa disputa, vendo seus uniformes e outras propriedades sobrevalorizadas, angariando fundos nunca captados com patrocinadores de qualquer outro segmento”, complementa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports Brazil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas. Patrocínios Master com Bets Atlético-MG – H2Bet, contrato de 3 anos no valor de R$180 milhões (R$60 mi por temporada, pode ultrapassar os R$ 200 milhões através de metas) Bahia – Viva Sorte Bet, segundo o clube, o contrato é o maior já firmado em sua história. Os valores não foram divulgados.

Botafogo – VBet, contrato de 3 anos no valor de R$165 milhões (R$55 mi por temporada) Ceará – Esportes da Sorte, contrato de 3 anos no valor de R$46 milhões (R$15,3 mi por temporada) Corinthians – Esportes da Sorte, contrato de 3 anos no valor de R$309 milhões (R$103 mi por temporada)

Cruzeiro – Betfair, contato de 2 anos no valor de R$84 milhões (R$ 42 milhões por temporada) Flamengo – Pixbet, contrato de 2 anos no valor de R$170 milhões (R$85 mi por temporada) Fluminense – Superbet, contrato de 3 anos até 2026 no valor de R$126 milhões (R$42 milhões por temporada)

Fortaleza – Cassino.bet, contrato de 2 anos no valor de R$70 milhões (R$35 mi por temporada) Grêmio – Alfa.Bet, contrato de 3 anos no valor de R$150 milhões (R$50 milhões por temporada, o valor pode variar a partir de metas obtidas) Internacional – Alfa.Bet, contrato de 3 anos no valor de R$150 milhões (R$50 milhões por temporada, o valor pode variar a partir de metas obtidas)