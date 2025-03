Campeão da Sul-Americana e da Recopa faz revelação impactante

Quem olha para as conquistas recentes do Racing entre Sul-Americana e Recopa sequer pode imaginar que uma das referências do elenco, Luciano Vietto, passou bem perto de não vivê-las. Algo que seria motivado, aliás, por uma decisão do próprio jogador de 31 anos.

Em entrevista que concedeu ao diário argentino ‘Olé’, Vietto afirma que estava propenso a encerrar sua carreira como jogador no ano de 2022. Naquela oportunidade, depois de três temporadas no Al-Hilal (Arábia Saudita), ele foi emprestado a outro clube do país, o Al-Shabab.

Nesse sentido, ele chegou a elencar que, inicialmente, questões de pouco espaço no elenco e dificuldade de adaptação teriam sido as principais causas de sua desmotivação. Contudo, na sequência, ele revela que já na reta final de sua passagem pela Europa, ele tinha esse sentimento. A saber, seu último clube no Velho Continente foi o Sporting (Portugal), na temporada 2020/2021.

“Meu segundo ano na Arábia foi duríssimo. Até pensei em largar o futebol. Parece incrível, mas eu pensei nisso… Já na Europa, entrava em campo e não me encontrava, fazia tudo errado, não me sentia focado no futebol. Não sabia o que estava fazendo dentro de campo. Parecia incrível que, sendo jovem, passasse isso pela minha cabeça. Se você não só me ouvir, mas também outros jogadores, vai ver que eles tiveram também esse tipo de problema. Normalmente, passam por esse tipo de coisa e precisam de ajuda”, detalhou Luciano.

Do inferno ao céu

Com esse contexto, falar da volta ao clube onde se formou e do qual é torcedor confesso torna-se ainda mais especial para ele. Seja pela chance de maior protagonismo (17 jogos com sete gols e uma assistência entre os títulos da Sul-Americana e Recopa) como também pelo convívio mais próximo com sua família: