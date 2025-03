América-MG x Vasco, pelo Brasileirão Sub-20: onde assistir e escalações

Equipes se enfrentam pela primeira rodada do torneio da categoria nesta quarta-feira (12), na Arena Vera Cruz / Crédito: Jogada 10

Pela estreia no Brasileirão Sub-20 2025, América-MG vai receber o Vasco nesta quarta-feira (12), às 15h (de Brasília), na Arena Vera Cruz. O Coelho ficou em 12º lugar no torneio na última temporada. Por outro lado, o Gigante da Colina volta a disputar o título da categoria após duas edições fora. Confira as principais informações do duelo. Onde assistir A partida não tem transmissão confirmada até o momento.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Como chega o América-MG O Coelho quer fazer dessa vez o que não conseguiu na última temporada: se classificar para as quartas do Brasileirão Sub-20. Para isso, precisa terminar a fase de grupos entre os oito primeiros da tabela. Assim, o técnico Mairon César, falou sobre as expectativas para a estreia na competição.

“A preparação para a estreia do Campeonato Brasileiro tem sido muito boa. A gente sabe da importância dessa competição para o clube e para a formação dos atletas. A gente espera fazer uma excelente competição e a nossa grande expectativa é que esse ano a gente consiga concluir nosso objetivo, que é a classificação”. Como chega o Vasco O time carioca esteve longe da competição por dois anos, portanto, agora quer voltar com moral ao torneio. Para isso, a equipe contará com o retorno do meia Zuccarello, após atuar pelo profissonal no início da temporada. Aliás, outros atletas que estiveram no profissional, também disputarão o torneio pela categoria: Bruno Lopes, Phillipe Gabriel, Paulinho, Lyncon e Luiz Gustavo. A equipe sub-20, aliás, já se encontra em Belo Horizonte e fechou a preparação na manhã desta terça-feira (11) para a estreia.