Yuri Alberto sofre trauma no tornozelo esquerdo e inicia tratamento

Yuri Alberto virou uma preocupação para a comissão técnica do Corinthians. O jogador sofreu um trauma no tornozelo esquerdo, durante a vitória do Timão por 2 a 1 em cima do Santos, no domingo (09/3), em Itaquera, pela semifinal do Campeonato Paulista. Contudo, o jogador passou por exames e nenhuma lesão grave foi diagnosticada.

O trauma sofrido por Yuri Alberto aconteceu no segundo tempo do clássico. O camisa 9 partiu em velocidade, mas foi parado por um forte carrinho do zagueiro Zé Ivaldo, que acabou expulso. O jogador aplicou gelo no local das dores ainda no banco de reservas. Já nesta segunda-feira (10/3), ele começou um trabalho com os fisioterapeutas do clube.