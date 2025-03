Veiga marca de pênalti, Palmeiras bate o São Paulo e garante vaga na final

Verdão conseguiu o gol da vitória nos acréscimos do primeiro tempo e estará pela sexta vez seguida na decisão do Paulistão

O Palmeiras está pela sexta vez consecutiva na final do Campeonato Paulista. Na noite desta segunda-feira (10), o Verdão bateu o São Paulo por 1 a 0, no Allianz Parque. Raphael Veiga, em um pênalti muito reclamado pelo lado tricolor, marcou o único gol do jogo.

Com a classificação, o Verdão segue com o sonho do tetracampeonato. Na grande decisão, o Palmeiras encara o Corinthians. O primeiro jogo está marcado para o dia 16 de março, no Allianz Parque. A volta será no dia 27 de março, na Neo Química Arena.