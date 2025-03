Santos desiste de contratar Thiago Maia, do Inter

Presidente do Peixe, Marcelo Teixeira cofirma que tratativas para contratar volante estão encerradas após dificuldades com Flamengo e Inter

O Santos desistiu da contratação do volante Thiago Maia. O presidente do clube, Marcelo Teixeira, confirmou que não tem mais interesse em contratar o jogador após dificuldades com Flamengo e Internacional. O jogador chegou a ser afastado do elenco Colorado para tentar viabilizar o retorno ao Peixe.

“Já antecipo que, na questão Thiago Maia, pelo Santos, está encerrada. Não temos nada mais que negociar. Até pelo desgaste que tivemos na primeira negociação com o Internacional. Depois, resolvemos com o Internacional, e houve as novas exigências do Flamengo. Acho que no caso do Thiago Maia, por parte do Santos, está encerrada a negociação”, afirmou o presidente à TV Santa Cecília.